У Києві майже на місяць обмежать рух на Дніпровській набережній (карта)
В Києві із 22:00 п’ятниці, 17 березня, на Дніпровській набережній частково обмежать рух. Обмеження будуть діяти до 9 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
“На частині Дніпровської набережної між вулицями Здолбунівською та Причальною буде частково обмежено рух”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема:
- 18 та 19 березня рух буде організовано однією смугою в кожному напрямку;
- із 20 березня до 9 квітня працюватиме одна смуга у напрямку просп. Бажана і дві смуги у напрямку просп. Соборності.
В КМДА нагадали, що наразі триває будівництво лівобережної розв’язки Дарницького залізнично-автомобільного переходу. Для виконання монтажних робіт на осі проїжджої частини Дніпровської набережної встановлять тимчасову опору.