У Києві майже на місяць обмежать рух на Дніпровській набережній (карта)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

“На частині Дніпровської набережної між вулицями Здолбунівською та Причальною буде частково обмежено рух”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема:

18 та 19 березня рух буде організовано однією смугою в кожному напрямку;

із 20 березня до 9 квітня працюватиме одна смуга у напрямку просп. Бажана і дві смуги у напрямку просп. Соборності.

В КМДА нагадали, що наразі триває будівництво лівобережної розв’язки Дарницького залізнично-автомобільного переходу. Для виконання монтажних робіт на осі проїжджої частини Дніпровської набережної встановлять тимчасову опору.