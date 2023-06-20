У Києві перейменували ще 2 вулиці
Сьогодні, 20 червня, Київрада перейменувала ще 2 вулиці столиці, Драгомирова та Гвардійську у Печерському та Голосіївському районах.
Про це повідомляє пресслужба КМВА
Відтепер вулиця Драгомирова у Печерському районі називається іменем Андрія Верхогляда — майора 72-ої бригади Чорних Запорожців, народного героя України, який загинув рік тому.
Крім того, вулиця Гвардійська в Голосіївському районі столиці назвали на честь героїчного підрозділу Карпатська Січ.
Загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів. // УПTweet