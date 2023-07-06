У Києві завершили будівництво Дарницького мосту, яке тривало понад 10 років

Дорожники завершили будівництво одного з найбільших київських довгобудів – Дарницького мосту. Відтак сьогодні, 6 липня, відкрито рух двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту: в бік мосту Патона та Осокорків.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відкриття розвʼязки дозволяє в рази пришвидшити пересування столицею.

Завдяки відкриттю з’їздів/заїздів є можливість організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків та Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками.

Зазначимо, що будівництво на Дарницькому мості було перезапущено у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення у березні-квітні минулого року роботи були зупинені, але з травня 2022 року відновлені в режимі 24/7.

Міст, який знаходиться на балансі “Укрзалізниці”, добудовано за державні кошти.

Дарницький міст має 6 смуг руху і пропускну здатність у 35 тисяч автомобілів на добу. Така потужність дозволяє суттєво розвантажити трафік у столиці.

“Дарницький міст якраз став одним із символів київських довгобудів. За понад 10 років він перетворився на памʼятник недбалості та корупції. З відкриттям Дарницького мосту нашу боротьбу з довгобудами та аварійними мостами не завершено. Зараз, разом з великою урядовою командою та представниками профільних організацій, ми працюємо у Комісії з перевірки стану мостів. Наша ціль – побачити реальний стан мостів та напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її належному стані”, – розповів очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно з дослідженням аналітичної компанії “ПроМобільність”, в умовах перекритого Південного мосту автомобілісти заощадять на транспортних втратах понад пів мільярда гривень на рік. // Букви