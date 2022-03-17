У мародерів, які завищують оренду житла у Хмельницькому, вилучатимуть квартири, — мер

В обласному центрі є випадки різкого збільшення вартості оренди квартир. Мер обіцяє діяти за вимогами воєнного часу

Тему різкого підвищення оренди житла порушив міський голова у черговому зверненні, передає Depo.Хмельницький.

«На фоні позитиву, солідарності, єдності, неймовірного сімейного бойового духу є окремі, ті, хто паплюжить славне ім’я хмельничанин, хто виставляє нас у не зовсім хорошому світлі перед тими, кого ми приймаємо. Є чимало випадків, коли ми бачимо різкий стрибок на оренду квартири. Квартира, яка коштувала 5 тис. грн на місяць, чомусь стала коштувати 22 тис. грн. Хтось вирішив заробити на війні і на тому величезному попиті, на біженцях, які тікають з міст, які взяли на себе удар першими?» — обурюється Олександр Симчишин.

При тому, все ж сподівається, що усі зрозуміють посили і попередив усіх, що будуть застосовуватись відповідні міри, відповідно до правового режиму воєнного стану.

«Розуміємо, що більшість цієї оренди не зовсім узаконена, але повірте, що ми знайдемо сили, аби не допустити спекуляції на тому, що є величезний попит. Ми скористаємось львівським досвідом і будемо опублікувати такі факти з адресами і прізвищами власників такого житла. Хай хмельничани знають «героїв»» — застерігає мер.

Симчишин обіцяє, що якщо буде бачити правдивість такої інформації, звертатиметься до військового командування, до військової адміністрації, а вони мають на це повноваження, та вилучатимуть таке майно на користь держави. Воєнний стан, держава має право вилучати майно для потреб війська.