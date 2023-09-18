У нових моделях смартфонів Apple iPhone 15 покращили зв’язок та безпеку

Лінійка нових Айфонів, представлена 12 вересня, — це традиційно по два базових і топових смартфони. Покращення, які запропонувала компанія Apple, виявилися істотними та значно змінили функціональні можливості гаджетів. Торкнулися зміни і дизайну, що досить незвично для цих популярних смартфонів. Серед оновлень і нововведень особливий інтерес представляють параметри зв’язку та безпеки, яким сучасні користувачі приділяють все більше уваги.

Покращений зв’язок із новою лінійкою iPhone 15

Смартфони розраховані на використання однієї сім-карти сучасного формату nano (найменша нині за розміром). Передбачена підтримка eSIM. Вона являє собою цифровий аналог фізичної сім-карти.

Apple зробила акцент на тому, щоб завдяки iPhone 15 у кожного користувача був якісний і стабільний зв’язок у будь-якій ситуації. Його забезпечують:

5G — спеціальна технологія для максимально високої швидкості передачі даних. Працювати, грати або завантажувати контент неймовірно комфортно завдяки відсутності зависань і оперативності виконуваних процесів.

Wi-Fi 6E — доступний не тільки в найпотужнішому та технологічному Apple iPhone 15 Pro Max, а й у базових моделях оновленої лінійки. Телефон забезпечує поліпшену швидкість під’єднання та передавання інформації. Вона ідентична можливостям дротового інтернету.

Сервіси навігації — дають змогу швидко орієнтуватися, визначаючи своє місцезнаходження, прокладати маршрути та вибирати напрямки руху. У смартфонах 15-ї лінійки це: GPS, Galileo, Глонасс.

Технологія Bluetooth 5.3 — забезпечує миттєве сполучення з іншими пристроями та аксесуарами для комфортного спілкування, прослуховування музики тощо.

Крім основної функції голосового зв’язку в сучасних смартфонах реалізовано спеціальні сервіси та технології. Вони забезпечують особливий комфорт і зручність для будь-якого користувача, а також значно підвищують ефективність гаджетів.

Захист і безпека: стандарти iPhone 15

Надійний захист в айфонах останнього покоління реалізовано в кількох напрямках.

Корпус базових моделей створюється з міцного авіаційного алюмінію. Топові посилюються за допомогою титанових рамок. Застосовується спеціальна технологія для надзвичайної міцності стекол Ceramic Shield, що покривають дисплей.

Захист корпусу від вологи та пилу за стандартом IP68. Такий клас передбачає можливість занурення пристрою на глибину до 6 м протягом не більше 30 хв.

Безпечному використанню смартфона, надійному зберіганню даних, унеможливлюючи доступ до них сторонніх осіб, сприяє і біометричний захист. Він реалізований за допомогою опції «Розпізнавання обличчя».

Завдяки підтримці супутникового зв’язку будь-який смартфон із лінійки iPhone 15 стає надійним помічником у найскладніших ситуаціях. Він здійснює дзвінок в екстрені служби в разі аварії або іншої небезпеки для людини. Опція реалізується незалежно від наявності мережі в телефоні.