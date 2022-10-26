У справі «Роттердам+» НАБУ і САП оголосили 15 нових підозр

У справі “Роттердам+” про підозру повідомили колишнім та чинним посадовцям Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляють пресслужби САП і НАБУ.

Підкреслюється, що 26 жовтня повідомлено про підозру 15 особам, серед яких колишні та чинні посадовці НКРЕКП “та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули “Роттердам+”.

У САП заявляють, що внаслідок застосування формули “Роттердам+” споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень.

“Слідство вважає, що у формулу “Роттердам+” було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. Як наслідок, протягом 2016-2019 років споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд гривень.

У ході розслідування цього факту з’ясувалося, що ухвалити таку формулу обчислення окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Як наслідок, відбулась безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію”, – йдеться у повідомленні.

При цьому, додають у САП, інші члени НКРЕКП “неналежно виконали свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них та проголосували за затвердження так званої формули “Роттердам+”, що у подальшому спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам”.

На сьогодні про підозру повідомлено 2 колишнім головам енергорегулятора; 6 колишнім та 3 чинним членам НКРЕКП; чинному та колишньому працівникам комісії, а також чинному та колишньому посадовцям групи приватних теплогенеруючих компаній.

“Шістьом з вищевказаних осіб інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Дії інших осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України”, – йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що це другий епізод масштабного розслідування. Розслідування першого – щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн – завершили у вересні 2022 року. // Економічна правда