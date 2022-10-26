У справі «Роттердам+» НАБУ і САП оголосили 15 нових підозр

Published

У справі “Роттердам+” про підозру повідомили колишнім та чинним посадовцям Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляють пресслужби САП і НАБУ.

Справа "Роттердам+": розслідування завершено – НАБУ | ПравдаТУТ NEWS: Головні новини, Львів, Україна

Підкреслюється, що 26 жовтня повідомлено про підозру 15 особам, серед яких колишні та чинні посадовці НКРЕКП “та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули “Роттердам+”.

У  САП заявляють, що внаслідок  застосування формули “Роттердам+” споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень.

“Слідство вважає, що у формулу “Роттердам+” було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. Як наслідок, протягом 2016-2019 років споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд гривень.

У ході розслідування цього факту з’ясувалося, що ухвалити таку формулу обчислення окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Як наслідок, відбулась безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію”, – йдеться у повідомленні.

При цьому, додають у САП, інші члени НКРЕКП “неналежно виконали свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них та проголосували за затвердження так званої формули “Роттердам+”, що у подальшому спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам”.

На сьогодні про підозру повідомлено 2 колишнім головам енергорегулятора; 6 колишнім та 3 чинним членам НКРЕКП; чинному та колишньому працівникам комісії, а також чинному та колишньому посадовцям групи приватних теплогенеруючих компаній.

“Шістьом з вищевказаних осіб інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Дії інших осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 367 КК України”, – йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що це другий епізод масштабного розслідування. Розслідування першого – щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн – завершили у вересні 2022 року. // Економічна правда

Like

Tags:

You may also like...