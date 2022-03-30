У столиці хочуть відновити прокат електросамокатів та велосипедів
Громадський транспорт працює в обмеженому режимі.
У Києві місцева влада закликає українських підприємців, які у довоєнний час надавали послуги із прокату електросамокатів та велосипедів, відновити роботу.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
На сьогодні столичний громадський транспорт працює в обмеженому режимі, його рух організовано у тих місцях де можна це зробити.
Альтернативою для переміщення на коротких відстанях можуть стати самокати та велосипеди, пояснили в КМДА.
Нагадаємо, що з 30 березня у Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст. // ТСНTweet