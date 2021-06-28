У Запоріжжі затримали чоловіка, який розкладав наркотики серед могил

25 червня близько 8 години під час патрулювання на місцевому кладовищі, бійці батальйону патрульної служби «Скіф» виявили чоловіка, які копирсався біля могил і фотографував їх. Спецпризначенці припустили, що він робить закладки та передає координати схованок майбутнім покупцям.



Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив працівникам поліції, що вже встиг зробити закладки і сфотографувати їх місцезнаходження на свій телефон. Усього поліцейські вилучили 39 згортків з наркотичною речовиною (за попередніми даними «сіль», «метадон»).

Крім того встановлено, що пересувався вказаний громадянин на автомобілі «Geely» під керуванням 41-річного місцевого мешканця.

Того ж дня працівники поліції провели огляд за місцем проживання фігуранта. В ході якого виявили та вилучили 20 згортків з наркотичною речовиною (за попередніми даними «сіль»), зіп-пакет з речовиною сіро-зеленого кольору (за попередніми даними «канабіс»), а також засоби для вживання наркотиків.

Наразі вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також питання накладення арешту на вилучене майно. // Діло