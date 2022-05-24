Учасника терористичної організації «ЛНР» засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури забезпечено підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням громадянина України в участі у діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» та сприянні її діяльності.

Відповідно до пред’явленого прокурорами обвинувачення встановлено, що фігурант злочину, перебуваючи на території Луганської області, яка тимчасово підконтрольна представникам терористичної організації «Луганська народна республіка», з березня 2020 року проходив так звану «військову службу» на посаді «командира взводу 1 мотострілкового взводу 7 мотострілковох роти 3 мотострілкового батальйону 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР», чим приймав участь та сприяв діяльності вказаної терористичної організації.

Бойовик зі зброєю в руках приймав безпосередню участь у силовому опорі військовослужбовцям Збройних Сил України, задіяним у проведенні Операції Об’єднаних сил.

За наслідками спеціального судового провадження (заочного) суд, взявши до уваги доводи прокурора, визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, та призначив йому максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.

Спеціальне досудове розслідування (in absentia) у наведеному кримінальному провадженні проводилось слідчими УСБУ в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури