«Укрзалізниця» попередила пасажирів про затримку потягів протягом п’яти днів

Причина затримки потягів — реконструкція колії.

“Укрзалізниця” попередила пасажирів про можливі затримки потягів від 15 до 19 листопада.

Про це компанія повідомила у своєму Телеграм-каналі.

”Укрзалізниця” продовжує роботи з реконструкції колії на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка, у зв’язку з чим можливі затримки поїздів. Орієнтовний час затримки від 5 хвилин до 1,5 години. Роботи починаються 15 листопада та мають завершитися 19 листопада”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запізнення потягів очікується по станціях: Миронівка, П’ятихатки, Тимкове, Бурти та Херсон. // Діло