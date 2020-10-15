В Киеве пройдут масштабные антитеррористические учения: горожан просят носить с собой документы

В Киеве в пятницу, 16 октября, пройдут масштабные антитеррористические учения. Будут задействованы СБУ, полиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Служба безопасности советует гражданам на период учений носить при себе удостоверение личности: есть шанс наткнуться на проверку и быть задержанным в случае отсутствия паспорта или другого документа.

Кроме того, в период учений в Киеве будут перекрываться дороги для пешеходов и транспорта. На улицах могут быть оставлены макеты взрывных устройств. В этом случае граждан просят звонить на «горячую линию» (044) 253−06−71.

В СБУ обещают, что учения будут сосредоточены в Печерском и Деснянском районах Киева. Жителей столицы и гостей города просят с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»