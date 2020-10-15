В Киеве с 16 октября стартует отопительный сезон
В Киеве с пятницы, 16 октября, стартует отопительный сезон: начнется подача тепла в систему.
Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко.
“Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение”, – отметил Кличко.
Он объяснил, что такое решение принято, учитывая среднесуточную температуру. Согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидается похолодание, и температура ночью опустится до 3-5 градусов тепла.
Кличко уточнил, что на полный запуск централизованной системы отопления в столице понадобится примерно неделя.
Он также проинформировал, что подключение больниц, школ, детсадов и других заведений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.
По словам Кличко, контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция. // БуквыTweet