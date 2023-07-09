Черговий заколот в Росії можуть підтримати багато людей

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Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот чи революція. До того ж його можуть підтримати багато людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю ABC News.

Яка Росія, такий і “Пугачов”

За його словами, заколот засновника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина виявило слабкість керівництва російського диктатора Володимира Путіна.

“Вони вирішили зупинитися. Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот”, – заявив Зеленський.

Він додав, що упевнений, що “вагнерівці” не нападуть на Україну з півночі, і стверджує, що Пригожин був мотивований спробою покращити своє становище в Росії.

“Ось що я вважаю, виходячи з розвідки… він став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Ну, я не знаю напевно”, – заявив президент.

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