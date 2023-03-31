Аргентина почала масово висилати росіян

Росіяни придумали схему “пологово-паспортного туризму” в Аргентині, зловживаючи місцевими законами. Тепер їх усіх женуть з країни.

Влада Аргентини почала масово відмовляти громадянам РФ у продовженні дозволів на перебування в країні після скандалу з навалою вагітних росіянок. Про це заявив завідувач консульським відділом посольства Росії в Аргентині Георгій Полін в коментарі для ТАСС.

За словами дипломата, має місце “практика, що почастішала”, коли міграційне управління Аргентини почало відмовляти росіянам у продовженні так званого “туристичного перебування”. Також росіянам відмовляють в оформленні посвідок на проживання і навіть скасовують раніше видані дозволи.

За словами Поліна, також мали місце десятки випадків, коли влада вимагала від громадян РФ негайно покинути Аргентину під загрозою примусової депортації. У російському посольстві запевняють, що громадяни інших країн з таким ставленням не стикаються.

“На слуху майже виключно російські громадяни”, – заявив Полін.

У російському посольстві не назвали жодних причин того, що відбувається, зазначивши тільки, що аргентинська влада порушила звичну багаторічну практику, пославшись на формальні причини.

Скандал з навалою вагітних росіянок в Аргентині

Торік росіяни влаштували “пологово-паспортний туризм” в Аргентину. Користуючись особливостями місцевого законодавства, громадяни РФ тисячами кинулися в південноамериканську країну народжувати дітей. Народжена в Аргентині дитина автоматично отримує місцеве громадянство, що дає право її батькам на законних підставах залишитися в країні і теж швидко отримати місцевий паспорт. А той дає безвізовий в’їзд в більшість країн світу.

На початку лютого 2023 року аргентинська влада, нарешті, звернула увагу на потоки російських “туристів” і особливо “туристок”. Росіянки прилітали в країну на серйозних термінах вагітності, щоб народити в Аргентині дитину. Міграційні органи почали наводити порядок з потоком вагітних росіянок.

До слова, США теж почали активно депортувати росіян, яким раніше дозволяли залишитися в країні на тлі російського вторгнення в Україну. Тепер же прохачів притулку стали відправляти назад на батьківщину, незважаючи на загрозу їх мобілізації на фронт. // УНІАН