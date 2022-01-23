В компании Apple постоянно усложняют ремонт своих смартфонов

Ремонт сломанного Iphone или Ipad никогда не был очень простым, но в последние годы он становится все сложнее и сложнее. Пару лет назад Apple начала усложнять замену батареи в Iphone, а теперь очередь дошла до экрана и камеры.

После запуска Iphone XS и XR ремонтные компании и специалисты по домашнему ремонту обнаружили, что больше невозможно заменить аккумулятор, не завершив изменение с помощью «Конфигурации системы» — онлайн-инструмента, который Apple предоставляет своим собственным магазинам и авторизованным ремонтным компаниям.

Вскоре Apple пошла еще дальше с семейством Iphone 12, и теперь замена экрана и камер также должна быть активирована с помощью конфигурации системы, отмечают специалисты iPhone service Baku. Для камер проблема особенно серьезна, поскольку они просто перестают работать должным образом. Замена экрана работает, но IOS время от времени показывает предупреждение о том, что компонент может быть не подлинным (даже если он взят непосредственно от другого нового Iphone 12), как и при замене батареи.

Недавно выяснилось, что поменять экран на iPhone 13, не сломав функцию Face ID, могут только лицензированные и собственные мастерские Apple. Это связано с тем, что схему размера пикселей необходимо было либо перепрограммировать, либо физически перенести на новый экран путем пайки. Apple объявила, что проблема будет исправлена ​​в следующем обновлении программного обеспечения, но не уточнила, когда это обновление будет выпущено.

Модели iPhone последних лет получили от экспертов по ремонту шестерку по десятибалльной шкале. А вот iPhone 13 получил уже пятерку по шкале. Модель получила плюсы за модульную конструкцию и относительно простую замену батареи, с другой стороны, специалисты считают, что двойные стеклянные боковые стороны устройства являются недостатком, поскольку это может привести к его более легкой поломке и необходимости ремонта.

Apple ранее замедляла устройства и подсевшей батареей

Ранее отмечалось, что Apple программно замедляла работу iPhone с плохими батареями.

Давно предполагалось, что телефонные компании в целом с помощью обновлений делают старые устройства медленнее, как только будет выпущено новое поколение телефонов. Это делается для того, чтобы пользователи воспринимали новые телефоны как более быстрые, в то время как их текущие телефоны внезапно становились медленнее, чем раньше.

Это открытие, многих пользователей откровенно расстроило. Журналисты связались с Apple, чтобы узнать, правда это заявление или нет. Ответ, который они получили, говорил, что старые устройства iPhone на самом деле снижают скорость процессора из-за обновлений программного обеспечения. Однако, по мнению Apple, это не имеет ничего общего с тем, чтобы заставить пользователей заменить свои старые устройства.

В Apple уверяли, что они намерены предоставить своим клиентам максимально возможную производительность и продлить время, в течение которого они могут использовать свой iPhone. Известно, что литий-ионные аккумуляторы (используемые сегодня в большинстве телефонов) постепенно теряют производительность по мере старения. По мере того, как батареи стареют, они также не работают, например, в более холодном климате. Apple считает, что когда старая батарея слишком сильно деградирует это просто не может обеспечить производительность, которую она имела с самого начала, это может привести к повреждению других компонентов телефона.

Чтобы противодействовать этому, Apple заставляет более старые iPhone (где батарея сообщает об определенном износе) использовать более низкую тактовую частоту процессора. Это, в свою очередь, означает, что батарея не будет обеспечивать такую ​​же высокую производительность, которая позволяет устройству работать дольше. Пользователям удалось вернуть свои телефоны к работе с нормальной частотой процессора, просто заменив аккумулятор на новый.

Замена батареи, наверное, не первое, о чем думает потребитель, когда телефон начинает тормозить. Вместо этого многие, вероятно, просто купили новый телефон. Кроме того, далеко не у всех есть знания, как поменять аккумулятор в айфоне, который с каждой новой моделью вскрывать становилось все труднее. Тут без ремонтной мастерской не обойтись.