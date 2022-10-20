В Києві на низці тролейбусних маршрутів 20 жовтня працюватимуть автобуси
Економія електроенергії зараз є одним із головних пріоритетів у країні.
Столична влада для економії електроенергії вирішила випустити сьогодні, 20 жовтня, на низці маршрутів, автобуси замість тролейбусів.
Про це повідомив голова КМДА Віталій Кличко.
“У четвер, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси”, – написав Кличко.
На сайті КМДА оприлюднили перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту:
- № 6 «Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності»
- № 7 «вул. Чорнобильська – ст. м. «Площа Льва Толстого»
- № 14 «Ботанічний сад – Залізничний вокзал»
- № 16 «вул. Туполєва – Майдан Незалежності»
- № 18 «Майдан Незалежності – вул. Сошенка»
- № 23 «вул. Туполєва – Лук’янівська площа»
- № 24 «вул. Північна – просп. Свободи»
- № 26 «просп. Свободи – ст. м. «Нивки»
- № 27 «ст. м. Почайна – зал. ст. «Київ-Волинський»
- № 28 «ст. м. «Лук’янівська – просп. Свободи»
- № 29Д «Дарницька площа – зал. станція «Зеніт»
- № 31 «вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»
- № 32 «вул. Північна – вул. Сошенка»
- № 33 «Мінський масив – Залізничний вокзал «Південний»
- № 34 «вул. Північна – ст. м. «Почайна»
- № 37 «вул. Милославська – ст. м. «Лісова»
- № 42 «вул. Дегтярівська – ст. м. «Либідська»
- № 43 «Кібцентр – Дарницька площа»
- № 47 «вул. Милославська – ст. м. «Мінська»
- № 50К «вул. Милославська – Дарницька площа»
- № 50 «вул. Милославська – ст. м. «Либідська».
Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, в Україні будуть вводити обмеження постачання електроенергії. Упродовж 7:00-23:00 необхідно мінімізувати використання електрики.
Наприклад, влада Миколаєва повідомила, що зменшує на 60% кількість електротранспорту на вулицях міста, також будуть вимкнені світлофори. // LB.ua