В Минюсте разъяснили порядок получения алиментов на содержание ребенка

В Министерстве юстиции Украины объяснили, кто может получить алименты на содержание ребенка и существующих для этого способах.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, одним из важнейших прав ребенка является право на содержание. В Министерстве подчеркивают, что отдельное его проживание от одного из родителей не освобождает последнего от обязанности содержать своего ребенка (чаще всего — путем уплаты алиментов) до достижения им совершеннолетия.

«Кто может получить алименты на содержание ребенка? Обычно вопрос о получении алиментов на ребенка поднимает один из родителей (опекун, попечитель), с которым ребенок проживает. Однако, их может взимать и сам ребенок, которому исполнилось 18 лет, в случае, если он продолжает обучение и в связи с этим нуждается в материальной помощи (до достижения 23 лет)», — говорится в сообщении.

Так, для получения алиментов, существуют следующие способы:

— Досудебный (добровольный). Это может быть как устная договоренность между родителями, так и нотариально заверенный договор об уплате алиментов на ребенка. Отличие между ними заключается в том, что невыполнение устной договоренности не влечет за собой юридических последствий, тогда как неуплата алиментов по договору является основанием для обращения в орган государственной исполнительной службы и взыскания алиментов в принудительном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса;

— Судебный — когда родители не достигли согласия относительно размера алиментов, или один из родителей вообще уклоняется от содержания своего ребенка и не принимает участия в его воспитании. В таком случае мать или отец (опекун, попечитель) вправе обратиться в суд.