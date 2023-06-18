В Одесі заборонили роботу розважальних закладів з 22:00 до 9:00

Також обмежено використання світлових засобів, що погіршують демаскування.

На території міста Одеси заборонили роботу клубів та інших розважальних закладів у період з 22:00 до 9:00.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Окрім цього, також заборонили використання світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території, звукового обладнання, акустичних систем та інших музичних засобів.

Нагадаємо, що влада Одеси заборонила жителям купатися у водоймах та ловити рибу. У воді знайшли велику кількість небезпечних інфекцій. // LB.ua