В Офисе Омбудсмена заявили о нарушении прав призывников и военнослужащих в Киеве

В Деснянском районном в городе Киеве военном комиссариате обнаружены нарушения прав призывников на получение отсрочки от призыва на срочную военную службу, а также нарушение прав военнослужащих военного комиссариата на надлежащие условия прохождения службы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного ВР по правам человека.

«Работник Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в рамках осуществления парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, совершил мониторинговый визит в Деснянский районный в городе Киеве военный комиссариат, где были обнаружены нарушения прав призывников на получение отсрочки от призыва на срочную военную службу, а также нарушение прав военнослужащих военного комиссариата на надлежащие условия прохождения службы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при подготовке ответов на обращения граждан или их адвокатов Деснянским районным в городе Киеве военным комиссариатом, сознательно нарушаются требования, установленные пунктом 5 Распоряжения Кабинета министров Украины «Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в мае — июле 2020 года» №179-р от 26 февраля 2020 года, а именно вопреки требованиям распоряжения Кабинета министров Украины на срочную военную службу призываются граждане Украины, которые не достигли 20-летнего возраста без их письменного согласия.

«Кроме того, обнаружены нарушения требований пункта 16 «Положения о военных комиссариатах», утвержденных постановлением Кабинета министров Украины №389 от 3 июня 2013 года, а именно Министерством обороны Украины не обеспечено военнослужащих Деснянского районного в городе Киеве военного комиссариата средствами индивидуальной защиты, компьютерной техникой и расходными материалами к ней в необходимом количестве», — добавляется в сообщении.

По результатам мониторингового визита готовятся акты реагирования, которые будут направлены Командующему Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и руководству Киевского городского военного комиссариата.