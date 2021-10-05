Як формуються ціни на послуги в бюро перекладів

Замовники часто не розуміють, як формуються ціни в бюро перекладів. Начебто нічого складного — віддаєш текст на одній мові, отримуєш на іншій. Не потрібно придумувати, ніяких відсебеньок, а якщо використовувати Гугл-перекладач, то й робити особливо нічого. Але все не так просто. Є багато нюансів, які ускладнюють роботу. Серед них — якість джерела, двозначність слів, тематика, необхідність в офіційному засвідченні (нотаріальному або апостиль).

Експерти з бюро «Держпереклад» http://translation.center, роз’яснюють як та на основі чого формуються ціни на послуги професійного перекладу.

Як формуються ціни

Перше, що впливає на вартість перекладу документів, його тип — письмовий або усний. Прайс першого розраховується, виходячи із 1800 символів (1 умовна одиниця) — стільки знаків поміщається на половині стандартної сторінки А4. Це мінімальний тариф. Якщо в оригіналі символів менше, плата буде як за одну у.о.

Синхронний переклад обчислюється в годинах і залежить від мови. Наприклад, у деяких бюро http://translation.center/byuro-perevodov-zaporozhe робота зі слов’янськими або європейськими мовами стартує від 600 грн. за годину. Синхроністів, які відмінно володіють східними мовами, знайти складніше, тому ціни за їхні послуги дорожче. Усний послідовний текст з китайської або корейської стартує від 1,5 тис. грн. за годину.

Бюро перекладів недорого або фрілансер

Звичайно, кожний може звернутися до фрілансера, відшукавши претендента в мережі на одній з численних бірж. Але тут завжди є ризик — не факт, що перекладач розбирається саме у запрошеній тематиці. Наприклад, медицина сповнена двозначностей, одна й та ж фраза часто трактується по-різному.

В агенціях працюють співробітники різних спеціалізацій. Тому текст закріплюють за людиною, яка розбирається саме у заявленій темі — медичній, фінансовій, економічній, юридичній тощо.

Документ додатково перевіряється коректором і людиною, робота якої безпосередньо пов’язана з потрібною тематикою — лікарем, юристом чи іншим спеціалістом. Це гарантує точність і грамотність тексту, замовленого в агенції.

Якість оригіналу

Чим краще видно слова на носії, тим замовлення дешевше. Якщо оригінал написаний нерозбірливо та містить скорочення та абревіатури, робота буде коштувати дорожче.

Мова

Робота зі слов’янською мовою дешевше, ніж з англійською або будь-якою східною. Наприклад, ціна в деяких агенціях на переклад за 1800 знаків стартує:

українсько-польський / болгарський / російський — від 90 грн.;

українсько-англійський — від 120 грн.;

українсько-китайський — від 190 грн.

Засвідчення

Якщо потрібно нотаріальний документ або апостиль, замовлення обійдеться дорожче. Наприклад, нотаріус не тільки засвідчує текст, а й заносить його до реєстру, ставить пломбу, платить держмито, інші податки. Все це коштує грошей.

В цілому прайс на послуги перекладу залежить від:

обсягу і складності замовлення;

терміну виконання;

необхідності нотаріального засвідчення перекладу (ціна вище);

вартості апостиля.

В поважних компаніях тарифи прозорі, всі пункти детально розписані в договорі.