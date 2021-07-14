В Украине вступил в силу «коллекторский» закон: что ждет должников

Регулятор утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре.

Сегодня, 14 июля 2021 года, в Украине ступил в силу закон, регулирующий работу коллекторских компаний.

Закон № 1349-IX был принят 19 марта 2021 № 1349-IX.

Что изменилось:

Регулятор утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре;

утверждены требования к их структуре собственности;

утверждены требования к деловой репутации;

утверждены требования к профессиональной пригодности руководителей;

утверждены требования к профессиональной пригодности работников.

Юридическое лицо, которое планирует получить статус коллекторской компании, должно соответствовать требованиям Положения о регистрации коллекторских компаний и должно подать необходимые документы для регистрации.

Что устанавливает Положение:

порядок ведения НБУ реестра коллекторских компаний;

перечень данных, отображаемых в реестре;

требования к документам, которые нужно подать к регулятору для включения в реестр коллекторских компаний;

порядок их рассмотрения НБУ;

требования к лицам, которые намерены быть включенными в реестр коллекторских компаний;

требования к деловой репутации;

требования к структуре собственности;

порядок оценки НБУ соответствия указанным требованиям;

порядок исключения сведений о коллекторской компании из реестра;

порядок надзора за коллекторскими компаниями, включенными в реестр.

В НБУ заверили, что включат в реестр только те компании, которые не нарушают законодательство о защите прав потребителей, имеющих безупречную деловую репутацию, прозрачную структуру собственности, а также руководителей, отвечающих квалификационным требованиям.

Что изменится для должников:

кредитор также будет обязан публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает, на своем веб-сайте и в местах оказания услуг;

еще до подписания кредитного договора потребитель должен будет получить исчерпывающую информацию о компании, с которой предстоит урегулировать просрочку в случае ее наступления;

представитель коллекторской компании при общении с должником должен будет сообщать свою фамилию и имя;

должника должны уведомить о названии кредитора;

должнику должны назвать коллекторскую компанию;

должника должны уведомить о причине звонка;

должник должен быть уведомлен о сумме посроченного долга.

Что ждет коллекторов, нарушивших закон:

штраф от 50 до 100 тыс. грн;

исключение из Реестра коллекторских компаний;

если коллектор в течение года дважды нарушит требования к этическому поведению, кредитор должен досрочно расторгнуть с ним договор;

коллектор может быть лишен права осуществлять коллекторскую деятельность.

Регистрация коллекторский компаний

Регистрация коллекторских компаний, уже работающих на рынке, продлится с 14 июля до 13 августа 2021 года.

Юридические лица без статуса финансового учреждения должны за этот период подать в НБУ полный пакет документов для регистрации.

Финансовым учреждениям, имеющим лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг, нужно подать сокращенные перечень документов.

НБУ будет вести реестр коллекторских компаний, формировать и обновлять его.

Борьба с угрозами

13 июля 2021 года Национальный банк определил порядок осуществления надзора за соблюдением кредитодателями, новыми кредиторами и коллекторскими компаниями законодательных требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности. // УНИАН