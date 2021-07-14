В Украине вступил в силу «коллекторский» закон: что ждет должников
Регулятор утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре.
Сегодня, 14 июля 2021 года, в Украине ступил в силу закон, регулирующий работу коллекторских компаний.
Закон № 1349-IX был принят 19 марта 2021 № 1349-IX.
Что изменилось:
- Регулятор утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре;
- утверждены требования к их структуре собственности;
- утверждены требования к деловой репутации;
- утверждены требования к профессиональной пригодности руководителей;
- утверждены требования к профессиональной пригодности работников.
Юридическое лицо, которое планирует получить статус коллекторской компании, должно соответствовать требованиям Положения о регистрации коллекторских компаний и должно подать необходимые документы для регистрации.
Что устанавливает Положение:
- порядок ведения НБУ реестра коллекторских компаний;
- перечень данных, отображаемых в реестре;
- требования к документам, которые нужно подать к регулятору для включения в реестр коллекторских компаний;
- порядок их рассмотрения НБУ;
- требования к лицам, которые намерены быть включенными в реестр коллекторских компаний;
- требования к деловой репутации;
- требования к структуре собственности;
- порядок оценки НБУ соответствия указанным требованиям;
- порядок исключения сведений о коллекторской компании из реестра;
- порядок надзора за коллекторскими компаниями, включенными в реестр.
- В НБУ заверили, что включат в реестр только те компании, которые не нарушают законодательство о защите прав потребителей, имеющих безупречную деловую репутацию, прозрачную структуру собственности, а также руководителей, отвечающих квалификационным требованиям.
Что изменится для должников:
- кредитор также будет обязан публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает, на своем веб-сайте и в местах оказания услуг;
- еще до подписания кредитного договора потребитель должен будет получить исчерпывающую информацию о компании, с которой предстоит урегулировать просрочку в случае ее наступления;
- представитель коллекторской компании при общении с должником должен будет сообщать свою фамилию и имя;
- должника должны уведомить о названии кредитора;
- должнику должны назвать коллекторскую компанию;
- должника должны уведомить о причине звонка;
- должник должен быть уведомлен о сумме посроченного долга.
Что ждет коллекторов, нарушивших закон:
штраф от 50 до 100 тыс. грн;
исключение из Реестра коллекторских компаний;
если коллектор в течение года дважды нарушит требования к этическому поведению, кредитор должен досрочно расторгнуть с ним договор;
коллектор может быть лишен права осуществлять коллекторскую деятельность.
Регистрация коллекторский компаний
Регистрация коллекторских компаний, уже работающих на рынке, продлится с 14 июля до 13 августа 2021 года.
Юридические лица без статуса финансового учреждения должны за этот период подать в НБУ полный пакет документов для регистрации.
Финансовым учреждениям, имеющим лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг, нужно подать сокращенные перечень документов.
НБУ будет вести реестр коллекторских компаний, формировать и обновлять его.
Борьба с угрозами
13 июля 2021 года Национальный банк определил порядок осуществления надзора за соблюдением кредитодателями, новыми кредиторами и коллекторскими компаниями законодательных требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности. // УНИАНTweet