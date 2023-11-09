В Україні немає юридично оформленої російської меншини

В Україні не стоїть питання російської меншини, адже немає жодної юридично оформленої спільноти, яка б себе так ідентифікувала, і це усвідомлюють в Європейській комісії.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на спільній з послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою пресконференції в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Вона згадала свою розмову з колишнім послом ЄС в Україні Матті Маасікасом, за словами якого РФ багато років використовувала в Естонії методичку про “російську національну меншину”.

“Але в усій цій великій історії є великий лайфгак: в Україні немає російської меншини, її не існує. Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є громадяни України, які розмовляють російською мовою”, – наголосила Стефанішина.

“Я одеситка. Я хочу – розмовляю російською мовою, хочу – не розмовляю російською мовою. Мені для цього не потрібні ані москалі, ані Венеційська комісія. Тому це питання в Україні не стоїть, і я дуже рада, що Європейська комісія усвідомлює чутливість цього”, – додала віцепремʼєрка.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська комісія оприлюднила річну доповідь щодо розширення ЄС, в якій рекомендувала Європейській раді відкрити переговори про розширення з Україною і Молдовою. // Укрінформ