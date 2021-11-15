В Україні підвищать стипендії студентам

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Для здобувачів вищої та фахової передвищої освіти академічні  стипендії зростуть у понад 1,5 рази, професійної (професійно-технічної) освіти – у понад 2,5 рази.

З 1 січня 2022 року збільшуються стипендії для здобувачів освіти.

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Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України, ухваленій на засіданні Уряду 1 вересня 2021 року № 933 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 грудня 2016 р. № 1047».

Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для:

  •  учнів закладів професійної (професійно-технічної) збільшується до 1250 гривень на місяць;
  •  студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «фаховий молодший бакалавр», «бакалавр», які вивчають загальноосвітні предмети, збільшені до 1510 грн та студентів старшокурсників, які здобувають освіту відповідно до кваліфікаційного рівня, до 1930 гривень.

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