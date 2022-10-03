В Україні рекордний рівень підтримки вступу до НАТО (опитування)

Підтримка вступу до Альянсу наразі найвища за історію спостережень, зазначили соціологи.

У разі проведення в Україні референдуму 86% опитаних громадян підтримали б вступ до Європейського Союзу, а 83% – висловились би за вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 1-2 жовтня.

Соціологи зазначають, що підтримка вступу до НАТО – найвища за історію спостережень: на референдумі цю ініціативу підтримали б 83%, проти такої ініціативи – 4%, а не проголосували б – 9%. У червні вступ до Альянсу підтримували 76%.

“На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО дещо обережніше сприймається жителями сходу країни (69% – за вступ, 9% – проти, 17% – не прийшли б на голосування). Попри це, у порівнянні з попереднім опитуванням динаміка у підтримці вступу до НАТО серед жителів цього макрорегіону дуже позитивна: у червні за було 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати – 22%”, – зазначають у СГ “Рейтинг”.

Вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму підтримали би 86% опитаних. Проти проголосували б 3%, не проголосували б – 7%. Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп. // УНІАН