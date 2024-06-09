В Україні скасували графіки відключення світла — ДТЕК

Скасування графіків повʼязані зі зниженням споживання світла у вихідний день.

Згідно з оновленою інформацією від Укренерго всі графіки відключень електроенергії скасовані.

9 червня вдасться пройти день без графіків відключень електроенергії, тому їх скасували для побутових та промислових споживачів.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

Скасування графіків повʼязані зі зниженням споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока атомної електростанції.

Водночас у ДТЕК наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою і закликали споживати світло ощадливо. // LB.ua