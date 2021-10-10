В Україні за борги по комуналці почали забирати автомобілі

В Україні оголосили боротьбу не тільки злісним неплатникам аліментів, а й тим, хто не платить за комунальні послуги, але при цьому їздить на автомобілі.

Про це боржників попередив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Чиновник зазначив, що виконавча служба використовує базу даних, що є у співробітників МВС, що дозволяє ідентифікувати автомобілі боржників прямо на дорозі. Держвиконавці ведуть спільне патрулювання з поліціянтами.

Тепер машини у неплатників ЖКП можуть конфісковувати прямо на дорогах. Автомобіль боржника можуть зупинити й зажадати, щоб він на місці розрахувався за заборгованістю. Якщо у того немає грошей або він відмовляється, машину вилучають. Натомість боржникові дають бланки з номерами рахунків, на які він зобов’язаний переказати гроші. Переведе — отримає свій транспортний засіб назад.

За словами чиновника, це — спільний пілотний проєкт Держвиконавчої служби та МВС. Поки він тестується в 5 областях.

Якщо нововведення себе зарекомендує, то боржників будуть зупиняти на всіх основних дорогах країни.

Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»