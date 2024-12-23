В Україні запрацювала служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя

Ця служба здійснюватиме аналіз дисциплінарних скарг на суддів.

У понеділок, 23 грудня, запрацювала Служба дисциплінарних інспекторів (СДІ) Вищої ради правосуддя (ВРП). Вона створена для реалізації повноважень ВРП щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів. Це — окремий підрозділ, що попередньо аналізуватиме дисциплінарні скарги на суддів. Створення служби дисциплінарних інспекторів у складі ВРП передбачено нашими міжнародними зобовʼязаннями. Зокрема, в Плані для Ukraine Facility та Меморандумах із МВФ. Це один з “маяків” руху (та подальшої успішності) судової реформи, зазначає експертка з судової реформи Лабораторії законодавчих ініціатив та авторка ZN.UA Каріна Асланян.

За її словами, до складу служби входять 24 дисциплінарні інспектори ВРП, керівник служби, його заступник, їхні повноваження становлять п’ять років. Ідея створити службу дисциплінарних інспекторів виникла ще на початку 2021 року, коли в Україні працював попередній склад ВРП.

У пояснювальній записці до законопроєкту щодо створення служби, який Верховна Рада ухвалила у липні того ж року, йдеться, що така вимога міститься у Меморандумі про економічну і фінансову політику, що схвалений Радою директорів МВФ влітку 2020-го. Ще однією вимогою тоді була перевірка чинних членів та потенційних кандидатів до ВРП спеціально створеною Етичною радою. Утім, зважаючи на те, що ВРП не працювала до січня 2023-го, створення СДІ було відкладено, натомість накопичилася значна кількість нерозглянутих скарг на суддів.

Асланян наголошує, що ситуацію вдалося розв’язати лише після внесення чергових законодавчих змін, якими парламент повернув ВРП дисциплінарну функцію – до створення СДІ, та впорядкування питань добору дисциплінарних інспекторів, перегляду вимог до кандидатів тощо.

Фактично, за старими правилами (без СДІ) дисциплінарна функція ВРП, зазначає експертка, реалізовувалася трохи більше року. Від дня відновлення розподілу скарг з 1 листопада по 31 грудня 2023 року розподілено близько 14 тисяч дисциплінарних скарг, дисциплінарне провадження в яких не завершено попереднім складом ВРП, та скарг, що надійшли з 5 серпня 2021 року по 31 грудня 2023 року. За цей час ВРП розглянула понад 10 тис скарг на суддів. Раніше ZN. UA писало, кого з суддів ВРП цього року звільнила з посади.

Democracy Justice Reforms з посиланням на дані ВРП повідомляє, що станом на кінець жовтня цього року, у ВРП залишилося майже 11 тисяч нерозглянутих скарг на суддів. Експертка з судової реформи ЛЗІ вказує, що Конкурс у службу розпочався ще 19 грудня 2023 року. Його проводила Конкурсна комісія у складі трьох міжнародних експертів у сфері права та трьох членів ВРП.

Згідно з даними Конкурсної комісії, до участі в конкурсі на посаду дисциплінарного інспектора були допущені 350 учасників, на посаду заступника керівника претендувало 120 людей, а на керівника – 23. Асланян зазначає, що в підсумку конкурсна комісія затвердила 24 переможців конкурсу на посаду дисциплінарного інспектора, одну переможницю конкурсу на посаду заступниці керівника СДІ — Вікторію Недибалюк, помічницю судді Вищого антикорупційного суду Інни Білоус, та з другої спроби двох переможців конкурсу на посаду керівника СДІ, з яких ВРП призначила керівником СДІ — Тараса Кузика, заступника керівника апарату Київського окружного адміністративного суду.

Попри те, що від моменту затвердження складу переможців на посади дисциплінарних інспекторів, вказує Асланян, і до призначення їх ВРП було трохи більше місяця, троє із фіналістів відмовилися від призначення. Йдеться про адвокатів Станіслава Гришина, Івана Кучера та прокурора Віталія Кошляка. Ще один, вже призначений дисциплінарний інспектор Олександр Сухомлин, помічник судді Верховного Суду, подав заяву на звільнення до початку роботи СДІ.

Голова ВРП Григорій Усик заявив, що для того, щоб СДІ якнайшвидше ефективно запрацювала, для інспекторів будуть проведені тренінги за сприяння міжнародних партнерів. Безпосередній досвід роботи з дисциплінарними скаргами, за його словами, мають лише четверо переможців конкурсу, які раніше працювали в секретаріаті ВРП.

“Тож наразі дисциплінарні інспектори і керівництво служби розпочинають інтенсивне навчання. Паралельно відбуватиметься авторозподіл дисциплінарних скарг, провадження у яких не були відкриті Дисциплінарними палатами ВРП, та нових скарг, які будуть надходити на суддів від скаржників”, – додає Каріна Асланян.