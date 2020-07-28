Кабмин хочет наказывать за препятствие проверкам пожбезопасности: размеры штрафов

Максимальный штраф составит 51 тысячу гривен

Кабинет министров предлагает Верховной раде наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности существенными штрафами. Соответствующий законопроект №3931 зарегистрирован в парламенте.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Так, закон предлагает новую статью в Кодекс об административных правонарушениях «Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок».

За препятствование может грозить штраф в размере от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), а за повторное совершение правонарушения в течение года — от двух тысяч до трех тысяч таких минимумов (34-51 тысяча гривен).

Кроме того, в соответствии с документом, полицейские и должностные лица органа госнадзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности получают полномочия составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18514 Кодекса.

Кабмин обращает внимание, что правонарушители могут не давать оформить протокол. В связи с этим сотрудникам полиции хотят разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожбезопасности. // РБК-Украина