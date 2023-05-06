В Україні запрацював чат-бот для допомоги переселенцям

Впроваджено новий застосунок «ТурБОТа про ВПО». Чат-бот покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися у приймаючі громади.

До прикладу, за допомогою чат-бота можна буде знайти житло у новому регіоні, дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО, як і де отримати допомогу, адреси та номери телефонів ЦНАПів тощо. Для зручності вся інформація у чат-боті згрупована за відповідними розділами.

Наразі застосунок розроблений для чотирьох міст: Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців. Надалі планується збільшувати кількість населених пунктів, де він працюватиме.

Проєкт реалізується Кримськотатарським Ресурсним Центром у межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Щоб скористатися чат-ботом «ТурБОТа про ВПО», достатньо перейти за посиланням.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України