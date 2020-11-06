Рада ввела штрафы за неношение масок – до 255 грн

Парламентарии приняли в целом законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неношение маски в общественных местах и транспорте.

Соответствующее решение поддержали 262 народных депутатов Украины, передает УНН.

«Предлагается этим законопроектом (3891) усилить ответственность именно физических лиц, штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, это от 170 до 255 грн. Штраф может взиматься на месте совершения административного правонарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств. За что наступает эта ответственность — это пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот», — отмечал министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, парламентарии поддержали законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни.