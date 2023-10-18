В Україні запускається Etsy Payments – Федоров

Платіжна платформа маркетплейсу Etsy, який об’єднує понад 90 млн покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, Etsy Payments запускається в Україні.

Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Онлайн-платформа Etsy об’єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей, крафтової продукції. Тепер власний платіжний інтерфейс Etsy запускається в Україні”, – зазначив Федоров.

Для малого бизнеса, как говорят в Укрпочте, это сейчас самая большая площадка, где в 2022 году активно работали 24,5 тыс. украинских магазинов. Всего из Украины в Etsy зарегистрировано 55 тыс. магазинов.

Внедрение Etsy Payments ограничило возможности украинских крафтяров свободно создавать новые магазины на платформе и заставило искать альтернативные способы приема платежей.

Для малого бізнесу, як кажуть в Укрпошті, це зараз найбільший майданчик, де у 2022 році активно працювали 24,5 тис. українських магазинів. Загалом з України в Etsy зареєстровано 55 тис магазинів.

Впровадження Etsy Payments обмежило можливості українських крафтярів вільностворювати нові магазини на платформі та заставило шукати альтернативні способи прийому платежів.

Запуск Etsy Payments дозволить українцям офіційно відкривати на платформі магазини, продавати товари людям з Америки, Європи, Азії тощо.

Крім того, в Etsy Payments продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та спеціальну цілодобову підтримку. Підприємці також зможуть керувати всією фінансовою інформацією свого магазину.

“Від самого початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує Україну. У березні 2022 року Etsy надіслав листа всім своїм покупцям із мануалом, як підтримати українських продавців”, – наголосив Федоров.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Мінцифри вело перемовини з керівництвом маркетплейсу Etsy, на якому можна купити чи продати унікальні товари, щоб українці могли створювати нові акаунти на сайті. // Економічна правда