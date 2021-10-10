В Україні здавати на водійські права будуть за новою системою

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка змінює порядок підготовки водіїв. Відтепер спочатку треба пройти курс теорії та скласти іспит, а лише потім можна буде почати практичне керування транспортом.

Інформацію про це розмістив Головний сервісний центр МВС.

Уряд прийняв постанову “Про внесення змін до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів”, яка оновлена з урахуванням положень Директиви ЄС. Документ встановлює мінімальну кількість навчальних годин для підготовки водіїв. При цьому уточнюється, що навчальні заклади не обмежені у можливості введення у свої програми додаткових годин для підготовки.

Також оптимізовано загальний час підготовки водіїв за усіма категоріями. Наприклад, за категорією “В” зменшено час теоретичної підготовки зі 100 до 63 годин, водночас час практичної підготовки не змінений – 40 годин.

Крім того, оновлено теми з теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки водіїв. Наприклад, додано самостійний розділ “Медичне забезпечення (заходи допомоги при ДТП)”, актуалізовано зміст тематичних програм, уведені теми, що стосуються живлення транспорту із застосуванням електричної енергії.

Змінено порядок підготовки водіїв у навчальних закладах. Майбутнім водіям необхідно буде спочатку пройти повний курс теоретичної підготовки та успішно скласти в автошколі відповідний іспит, а лише потім їх допустять до навчання з практичного керування. // Діло