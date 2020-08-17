В Україні змінився показник для обчислення пенсій

У Пенсійному фонді назвали середню зарплату в Україні
В Україні показник середньої заробітної плати у червні становив понад 11 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).
«Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за червень 2020 року в сумі 11 197 гривень 38 копійок», – йдеться в повідомленні. // Главком