В Україні змінився показник для обчислення пенсій

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У Пенсійному фонді назвали середню зарплату в Україні

В Україні показник середньої заробітної плати у червні становив понад 11 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).
Пенсійний фонд України затвердив показник червневої зарплати для обчислення пенсій - В Україні змінився показник для обчислення пенсій
«Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за червень 2020 року в сумі 11 197 гривень 38 копійок», – йдеться в повідомленні. // Главком

 

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