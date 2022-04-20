В Україні зняли обмеження на підключення до інтернету від Starlink

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В Україні тимчасово зняли обмеження на підключення до інтернету від Starlink. Даний період триватиме, поки діє воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

В Україні зняли обмеження на підключення до інтернету від Starlink

Фото: віце-прем’єр Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, сьогодні Нацкомісія у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв’язку з ініціативи Держспецзв’язку прийняла рішення, яким передбачено:

  • на період воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється всім категоріям користувачів;
  • внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу для нормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.
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