В Україні зняли обмеження на підключення до інтернету від Starlink

В Україні тимчасово зняли обмеження на підключення до інтернету від Starlink. Даний період триватиме, поки діє воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.