В Україні зріс прожитковий мінімум: на що це вплине

В Україні з 1 січня 2024 року зріс прожитковий мінімум, який є базовим державним стандартом, на основі якого визначаються соціальні гарантії. До величини прожиткового мінімуму прив’язано близько 150 різноманітних видів виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про держбюджет .

Норма закону

Згідно з законом про державний бюджет, у 2024 році прожитковий мінімум зросте з 2589 гривень до 2920 гривень, тобто на 12,8% при тому, що інфляція очікується на рівні 9,7%.

Законом установлюється з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років – 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень;

працездатних осіб – 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), – 2361 гривня.

Мінімальна пенсія

Розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб впливає на величину пенсії. По суті це і є мінімальна пенсія.

Водночас пунктом прикінцевих положень закону “Про державний бюджет України на 2024 рік” встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій.

Розміри виплат в залежності від мінімуму

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в першу чергу впливає на зарплати працівників державних органів. Мінімальний розмір їх посадового окладу не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму.

Крім того, він впливає на розмір допомоги по безробіттю. Максимальний розмір встановлено в чотирикратному розмірі мінімуму. Таким чином, він зросте з 10 356 гривень до 11 680 гривень.

Розмір прожиткового мінімуму для дітей впливає на соціальні допомоги та на розмір аліментів. Зокрема, аліменти не можуть бути менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини певного віку. При цьому рекомендований розмір аліментів дорівнює величині прожиткового мінімуму.

Крім того, від прожиткового мінімуму для працездатних залежить збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при реєстрації нових автомобілів.

Також до прожиткового мінімуму прив’язані штрафи, грошові стягнення за адміністративні, кримінальні та інші порушення.

Офіційний розмір прожиткового мінімуму давно відірвався від його реальної величини. За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року оцінювався на рівні 7000 гривень та прогнозувався у розмірі 8200 гривень на початок 2023 року (та відповідно 8600 гривень на початок 2024 року).