В ВОЗ считают маловероятным, что «омикрон» будет последним вариантом коронавируса

Его коллеги, отвечая на вопросы журналистов, выразили сомнение в том, что нынешний высококонтагиозный вариант коронавируса «омикрон» будет последним. По словам Тедроса, главной причиной сложившейся ситуации является несправедливое распределение вакцин, пишет сайт ООН.

«Неравенство в доступе к вакцинам и к услугам в сфере здравоохранения в целом стало самой большой неудачей прошлого года. Неравенство в том, что касается вакцин, приводит к гибели людей, к потере рабочих мест и подрывает восстановление мировой экономики», – сказал Тедрос Гебрейесус.

По его словам, варианты «альфа», «бета», «дельта», «гамма» и «омикрон» стали, отчасти, следствием низкого уровня вакцинации.

«Омикрон» нельзя отнести к категории легких

На прошлой неделе было зарегистрировано самое большое количество случаев COVID-19 за время пандемии. «И мы знаем, что это наверняка заниженная оценка случаев, поскольку заявленные цифры не отражают отставание в тестировании в период праздников, количество незарегистрированных положительных результатов самотестирования и фактор перегрузки систем контроля, которые пропускают некоторые случаи во всем мире», – говорит глава ВОЗ.

Хотя «омикрон» является менее тяжелым по сравнению с «дельтой», особенно у вакцинированных, это не означает, по словам Генерального директора ВОЗ, что его следует относить к категории «легких».

«Как и предыдущие варианты, «омикрон» приводит к госпитализации людей и к смертельным исходам. На самом деле, «цунами» случаев заражения настолько мощно и движется с такой скоростью, что приводит к перенапряжению систем здравоохранения во всем мире», – заявил Тедос.

По его словам, больницы оказываются переполненными, в них недостаточно персонала. Не удается избежать случаев предотвратимой смертности не только от COVID-19, но и от других заболеваний и травм, поскольку пациенты не могут получить своевременную помощь.

Наращивать масштабы вакцинации

Неравенство в доступе к вакцинам и к услугам в сфере здравоохранения в целом стало самой большой неудачей прошлого года

Глава ВОЗ призвал наращивать масштабы вакцинации по всему миру. «При нынешних темпах распределения вакцин 109 стран к началу июля 2022 года не смогут обеспечить 70-процентоную вакцинацию населения», – заявил глава ВОЗ, добавив, что в некоторых странах люди получают бустерные вакцины, в то время как миллиарды остаются незащищенными.

«В одних странах люди уже получают четвертую прививку, тогда как в других еще не вакцинированы даже медработники», – сказал Тедрос. На сегодняшний день 36 стран мира не смогли вакцинировать даже 10 процентов населения.

По словам Тедроса, вакцины первого поколения вносят значительный вклад в сокращение госпитализаций.

Случаи заражения стремительно растут

Ведущий эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов заявила, что число случаев COVID-19 в мире за две недели увеличилось на 71 процент.

«В еженедельном бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне количество случаев заболевания за последние семь дней увеличилось на 71 процент. Данные разнятся в зависимости от региона», — сообщила Керкхов. По ее словам, в США число заражений увеличилось на 100 процентов, в Африканском регионе рост примерно на 7 процентов.

Еще рано говорить, что «омикрон» будет последним вариантом

Мария Керкхов полагает, что, к сожалению, «омикрон» скорее всего будет не последним вариантом. Вирус продолжает видоизменяться, а в некоторых странах конкурирует с «дельтой», и еще не известно какой вариант победит. На сегодняшний день выявлено 30 разновидностей «дельты».

Еще один участник брифинга Майкл Райан также заявил, что сегодня еще слишком рано говорить, что «омикрон» будет последним вариантом, особенно в условиях, когда миллиарды людей не вакцинированы.

«Хотелось бы надеется, что «омикрон» будет последним вариантом, но, мне кажется, в настоящее время это маловероятно. Мы наблюдаем высокий уровень заражений и высокий уровень его передачи», – подчеркнул Райан. Он добавил, что есть еще множество опасностей появления новых вариантов.