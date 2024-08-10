Вдарив ножем у шию: поліція Київщини повідомила про підозру кривднику

У селищі Глеваха Фастівського району чоловік наніс ножове поранення своєму знайомому. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Правоохоронці з’ясували, що під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт. Зловмисник схопив ніж та вдарив потерпілого в область шиї.

Чоловіка госпіталізовано до лікарні з проникаючим ножовим пораненням.

Поліцейські затримали кривдника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі під процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Відділ комунікації поліціїКиївської області