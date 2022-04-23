Велика прес-конференція Зеленського: головні заяви

Президент вперше з початку повномасштабної війни організував велику прес-конференцію.

У суботу, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський провів першу велику прес-конференцію з початку повномасштабної війни з Росією. Вона відбулася на одній зі станцій київського метро.

УНІАН публікує головні заяви президента.

Про переговори з Путіним

Володимир Зеленський впевнений, що непрямі переговори з російським президентом Володимиром Путіним через його довірених осіб або треті країни не дадуть потрібного результату. Чи відбудуться переговори з Путіним у Туреччині — залежить від рішення російського президента, наголосив президент.

Відповідаючи на питання про ризики для свого життя при проведенні прямих переговорів з Путіним, Зеленський заявив: «Я не боюся зустрічі з президентом, якщо говорити про замахи. Боятися у мене просто немає права. Бо наш народ показав, що нічого не боїться, голими руками зупиняв танки. Як і ВСУ, нацгвардейцы. Люди бояться за своїх дітей, так. І тому нормальний лідер не повинен боятися, коли мова йде про нашу державу і незалежність».

Президент також відповів на запитання кореспондента УНІАН про те, що б він сказав Путіну при зустрічі.

Про позиції Росії та України на переговорах про гарантії безпеки

Президент підтвердив, що РФ перестала висувати ультиматуми і тепер є кілька ключових питань, які обговорюються.

За словами президента, для того, щоб Україна вийшла з переговорів з РФ, може бути кілька причин.

Про роль Абрамовича в переговорах

Зеленський підтвердив інформацію про візит російського бізнесмена Романа Абрамовича до Києва і позначив роль олігарха в переговорах.

Про наслідки повномасштабного вторгнення для Росії

Зеленський висловив упевненість, що Путін і його подільники постануть перед трибуналом.

Він наголосив, що це — міжнародний процес, міжнародний суд, який може тривати роками. Чи буде цей процес зосереджений в Гаазі — не принципово.

Також Зеленський впевнений, що військові злочини Росії в Україні — «це і є нацизм».

Він переконаний, що слово «рашизм» для опису того, що роблять російські військові, є точним і залишиться в історії.

Про плани Росії про «коридор у Придністров’ї»

Зеленський заявив, що загрози того, що Росія наступатиме до кордону Молдови та Придністров’я, є, але чи буде у цього результат — «подивимося».

«Чи може статися новий Маріуполь в Одесі? Так, може, у них тисячі танків і техніки, у них є плани коридору до Молдови. Я не вірю, що вони зупиняться», — вважає президент.

Про Маріуполь

Зеленський, говорячи про ситуацію в Маріуполі, зазначив, що сьогодні — один з найскладніших днів.

Він зазначив, що поки можливості розблокувати місто, яке знаходиться в блокаді, військовим шляхом немає, але є надія, що це вдасться зробити.

Для організації гуманітарних коридорів Зеленський розраховує залучити Папу Римського Франциска.

«Я хотів би, щоб він допоміг розблокувати гуманітарні коридори в Маріуполь, з таким проханням ми зверталися до нього», — зазначив президент.

Про міжнародну підтримку

Зеленський розкритикував генсека ООН Антоніу Гутерріша за те, що той у бажанні повернути мир вирішив спочатку відвідати Москву, а потім вже Київ.

Також президент знову наголосив, що рішення не брати Україну в НАТО було великою помилкою Заходу.

Говорячи про дипломатичні відносини з Грузією, Зеленський заявив, що йому незрозумілі останні рішення політичного керівництва країни. Він різко прокоментував небажання країни вводити санкції і зауважив, що поки причин для того, щоб повернути посла України в Грузію, немає.

Водночас він відзначив позитивні зрушення у взаєминах з партнерами. Зеленський наголосив, що велику роль відіграють США, як надаючи допомогу, так і сприяючи тому, щоб надходила допомога від інших країн.

Відповідаючи на запитання про те, чи задоволена Україна рівнем підтримки, Зеленський сказав: «Хотілося б, щоб це було швидше».

Також президент заявив, що не розглядає варіант, що наші партнери не передадуть обіцяну Україні зброю. Він упевнений: у партнерів немає альтернативи.

Про причини війни, її перебіг і завершення

Зеленський вважає, що Російська Федерація завжди хотіла мати вплив на Україну і тепер вирішила військовим шляхом досягти цієї мети.

Президент зазначив, що в жодній з минулих воєн, розв’язаних РФ, росіяни не вдавалися до таких знищень і такого «військового хамства» (тортури, зґвалтування), до яких вдаються в Україні.

Він не виключив ймовірність застосування Росією і ядерної зброї в цій війні.

При цьому президент запевнив, що щойно у нас буде більше зброї, ми будемо йти вперед і повертати наші території.

Після війни, впевнений Зеленський, Україна стане однією з найміцніших держав в Європі.