Військовий квиток: які послуги не можна отримати без нього

Військовозобов’язані мають дотримуватися правил військового обліку.

В Україні діють певні правила військового обліку, що закріплені у постанові №1487 від грудня 2022 року. Військовозобов’язані обов’язково повинні ставати на військовий облік та дотримуватись цих правил. Керівник практики військового права ЮК «Приходько та партнери» Іван Колганов у коментарі для «РБК-Україна» розповів, якими державними та іншими послугами не можна скористатися без попереднього візиту та узгодження в ТЦК.

За словами юриста, сьогодні чоловікам призовного віку без згоди ТЦК стає все складніше реалізовувати свої права. Відтак, чоловіку без військово-облікового документа сьогодні не вдасться влаштуватися на роботу, вступити на навчання.

Загалом існують різні види військово-облікових документів, передбачені для трьох категорій громадян:

призовники повинні мати посвідчення про приписку до призовної дільниці;

військовозобов’язані – військовий квиток, тимчасове посвідчення;

резервісти – військовий квиток.

«Треба звернути увагу, що приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і щодо перетину державного кордону є обов’язкова вимога наявності військово-облікового документа», – пояснив він.

Як приватні, так і державні установи й організації зобов’язані перевіряти всі документи про військовий облік під час прийому співробітника на роботу. Інакше роботодавцю загрожує штраф.

За словами юриста, у постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 «Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів» передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, навчальні заклади й установи охорони здоров’я повинні повідомляти правила військового обліку громадян під особистий підпис у разі прийому на роботу або на навчання.

Протягом тижня після прийому на роботу, навчання або звільнення, завершення навчання вони повинні повідомити ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Крім того, військовий квиток необхідний у центрі зайнятості — без нього військовозобов’язаний не зможе набути статусу безробітного.

Чи можуть вимагати військовий квиток у лікарні

Також жодних обмежень щодо лікування військовозобов’язаного в закладах охорони здоров’я в чинному законодавстві не існує, але на практиці все виявляється не так просто, зауважує адвокат.

«Під час звернення до медичного закладу чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але це не означає, що, коли людина потребує термінової допомоги, лікарі цікавитимуться, чи вона стоїть на обліку у військкоматі. Вони зобов’язані насамперед надати необхідну медичну допомогу», – пояснив Іван Колганов.

За словами експерта, якщо мова йде про планову допомогу (довготривале лікування, запланована операція), то в пацієнта вимагатимуть військово-обліковий документ. У разі відмови чоловіка спочатку відправлять у військкомат.