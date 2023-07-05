Кредити військовослужбовців: що потрібно знати в умовах воєнного стану

Ви взяли позику в банку або замовили “гроші в кредит на карточку” на фінансовому сервісі? Війна усіх застала зненацька. Що відбувається з позикою, поки ви зі зброєю в руках бороните країну? Розглянемо у цій статті.

Права військовослужбовців щодо повернення кредиту

Багатьох цікавить, чи можуть кредитори вимагати повернення кредиту від військовослужбовців. Законодавство відповідає на це питання чітко: ні, вони не мають права цього робити. Протягом періоду воєнного стану та на протязі 90 днів після його закінчення кредитори не мають права вимагати повернення кредитних коштів від таких категорій осіб:

Військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту та Державної спеціальної зв’язку.

Військовослужбовців, які отримали інвалідність під час служби.

Членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти.

Осіб, які перебувають у полоні.

Осіб, з якими втрачено зв’язок.

Осіб, що зникли безвісти.

Це важливий захист для військовослужбовців і їхніх сімей, який надає їм можливість зосередитися на своїх службових обов’язках, не турбуючись про фінансові негаразди в тилу.

Варто зазначити, що ці правила стосуються переважно споживчих кредитів і не поширюються на інші види заборгованості, наприклад, аліменти чи податки. Важливо мати на увазі, що на практиці банк може бути не в курсі, що вас призвали до війська. Тому рекомендуємо письмово повідомити кредитора про свою належність до пільгової категорії.

Як повідомити банк про свій статус військовослужбовця?

Ви або ваші близькі маєте написати заяву. До неї прикласти копії документів, що підтверджують ваш особливий статус.

Якщо фінустанова не дає відстрочку…

У випадку, якщо фінустанова ігнорує ваші повідомлення про відстрочку платежів, важливо вжити наступні кроки для захисту своїх прав.

Напишіть письмову скаргу до фінустанови. Якщо перший пункт не подіяв, застосовуємо “важку артилерію”: пишемо скаргу в НБУ. Це можна зробити онлайн, надіславши електронне звернення.

НБУ має повноваження розглянути ваше звернення та провести перевірку фінансової установи, яка порушує ваші права. У разі виявлення порушень, НБУ може накласти санкції на фінустанову та змусити її діяти відповідно до чинного законодавства.

Варто пам’ятати: війна не є приводом для скасування боргу, навіть для військовослужбовців. Мова іде лише про відсрочку. Ось, що обіцяє нам Закон України №2120-IX. У період дії воєнного стану та у 30-денний строк після дня його закінчення громадянам не можна нараховувати штрафи та пеню, а також збільшувати процентну ставку в разі прострочення платежів (крім випадків, якщо це вказано в договорі).

Якщо платити немає чим…

Якщо ви не можете погасити заборгованість у визначені строки, зверніться до кредитора з проханням реструктуризувати борг. Якщо реструктуризацію погодять, борг буде розбитий на декілька платежів зі зручним графіком виплат, а нові відсотки в цей час нараховуватися не будуть. Однак, погоджувати реструктуризацію, чи ні, за законом залишається на розсуд кредитора… // Букви