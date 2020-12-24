Викрито фальшивомонетників, які хотіли збути підробки на 20 млн. грн.

Викрите співробітниками Служби безпеки України організоване угруповання спеціалізувалося на збуті на Київщині великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.

Зловмисники могли завдати державі збитки на майже 20 мільйонів у гривневому еквіваленті.

Вони виготовляли підробки для збуту серед клієнтів, яких підшукували через особисті зв’язки.

За попередніми висновками Нацбанку, реалізовані «підробки» мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют.

Під час обшуків було вилучено купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотичні засоби. Також виявлено посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.

За даним фактом вже розпочато кримінальне провадження.

Служба безпеки України