«Виртуального» Кернеса без присяги признали мэром Харькова

В Харькове началась первая сессия городского совета, мэр на заседании отсутствует

Как передает Depo.Харьков сессию Харьковского городского совета 8 созыва открыла председатель Харьковской ТИК Ольга Мозговая.

По ее словам, на сессии присутствуют вновь избранные депутаты городского совета, один народный депутат, духовенство, руководители правоохранительных органов и почетные граждане Харькова.

Мозговая отметила, что на основании голосования 25 октября Харьковская городская ТИК постановил признать избранным Харьковским городским головой беспартийного Геннадия Кернеса.

Председатель ТИК зачитала постановление о регистрации Кернеса Харьковским городским головой.

Она отметила, что присягу принимает лицо, которое впервые было избрано мэром, а Кернес «избран Харьковским городским головой не впервые и уже присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке».

«В соответствии с указанными выше законов Кернес с этого времени приобретает полномочия Харьковского городского головы», — сказала Мозговая.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес с середины сентября находится в немецкой больнице «Шарите», где проходит лечение от коронавируса и осложнений, вызванных инфекцией.