Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

  • У понеділок, 5 липня, активісти, ветерани та волонтери влаштували під будівлею Печерського суду акцію підтримки героя оборони Маріуполя генерала Павловського.
  • Народний депутат від “Європейської Солідарності” Володимир А’рєв заявив, що Офіс генеральної прокурорки вимагає посадити бойового генерала Ігоря Павловського за ґрати із заставою 440 млн гривень.
  • Секретар Ради нацбезпеки і оборони у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу “Європейської Солідарності” Олександр Турчинов назвав справу “Кузні на Рибальському” розправою над бойовим генералом та кораблебудівним підприємством.