Впродовж тижня на морі тепло, на курортах Карпат дощитиме

Сонце, тепле море та гаряче, але не пекуче, сонце — такий узагальнений прогноз погоди на морських курортах до кінця тижня, хоча є нюанси.

На курортах Карпат холодний атмосферний фронт покаже, що таке контрастність, коли температура повітря раптом з +31 °С різко падає до +21 °С. На жаль, опадів не уникнути, гроз — теж.

У попередній тиждень атмосферні потоки нібито грали з людьми, здавалося, що ось-ось почнеться гроза, а вона не починалася, й навпаки, — при повному спокійному стані атмосфери, раптом здіймався вітер, налітали хмари та злива просто обрушувалася на землю.

На цьому тижні на морських курортах все більш-менш передбачувано. На море спокійно, дощів небагато. Проте є одна неприємність — навала медуз в Азовському морі. У водах Азовського моря мешкають: вухата медуза (Aurelia aurita), яка абсолютно нешкідлива, і корнерот (Rhizostoma pulmo), медуза з отруйними відростками. При зіткненні з отруйними відростками медузи корнерот людина відчуває опік, схожий на опік кропиви. Запалення проходить самостійно та дуже швидко. Якщо ж протягом дня запалення не пройде, — це означає, що реакція на опік нетипова, потрібно звернутися до лікаря. Але такі випадки рідкісні.

Чорноморські курорти

За прогнозом Sinoptik.ua в останній день червня й перші липневі дні погода на всьому узбережжі Чорного моря ясна, повітря прогріється до + 26…+28 °С, температура морської води до +23 °С, але з 1 липня вода в морі може стати прохолодніше на 1-2 градуси. До вихідних можливе зниження температури повітря на 1-2 градуси, очікуються дощі, але короткочасні та місцями.

В Одесі останній день червня буде безхмарним, температура повітря підвищиться до +28 °С, вітер буде теплим та легким. Липень розпочнеться з сонячної погоди та посилення південного вітру до 7 м/сек з поривами до 10 м/сек. Денна температура в перші дні липня буде триматися на позначці +27…+28 °С, а відчуватися на 2 градуси вище. У вихідні очікується дощ, в суботу, можливо, з грозою.

У Лазурному повітря прогріється до +29 °С, температура морської води біля курорта +24 °С. Опади можуть пройти у вихідні.

У Криму вдень аж до неділі буде +27…+29 °С, у неділю відбудеться зниження температури на кілька градусів, пройдуть дощі, грози.

Курорти Азовського моря

В останній день червня на узбережжі Азовського моря +27…+28 °С, місцями до +33 °С, хмарно з проясненнями, вітер західний, південно-західний до 4 м/сек. Липень розпочнеться з спекотної погоди, до +31 °С, але у вихідні можуть пройти дощі.

Температура води в Азовському морі до +24,2 °С.

У Кирилівці з 30 червня по 2 липня буде спекотно, до +30 °С, хмарно з проясненнями. У вихідні очікуються грозові дощі, які знизять температуру повітря до +26 °С.

Приморський Посад: максимальна температура — в суботу, до +33 °С, буде відчуватися як +38 °С, є ймовірність гроз та злив. У неділю, 4 липня, температура повітря вдень стане нижче, +27 °С.

В Урзуфі з 30 червня по 4 липня денна температура повітря +29…+31 °С. У неділю можливі грози та дощі.

Курорти Карпат

У Карпатах останній день червня буде спекотним, до +33 °С, липень почнеться зниженням температури до +21 °С через вторгнення холодного фронту, у високогір’ї до +17 °С вдень. Весь тиждень до 4 липня буде значна хмарність, але сонечка теж буде чимало, час від часу йтимуть дощі.

В Яремчі 30 червня вдень до +25 °С, вітер помірний до 5 м/сек, без опадів. Початок липня буде дощовим. Впродовж тижня вночі похолодає до +11 °С, вдень +17 °С.

У Сваляві в середу температура повітря вдень буде +30 °С, а 1 липня – різке зниження до +22 °С. Весь тиждень дуже велика ймовірність дощів. Значно похолоднішає вночі, до +12 °С.

У Трускавці в останній день червня буде жарко, до +33 °С. В перші липневі дні дощитиме. Вночі прохолодно, +14…+15 °С, вдень +22…+23 °С.