Выбор корма для стерилизованных и пожилых животных: что нужно знать

Сбалансированное питание домашних животных гарантирует хорошее самочувствие и здоровье питомцев. Полноценный рацион должен содержать белки, аминокислоты, углеводы, жирные кислоты, минералы и витамины. Ветеринары утверждают, что промышленный корм, изготовленный по строгой рецептуре, содержит все необходимые организму животного компоненты.

Эксперты сети магазинов АТБ-Маркет, которые начали предоставлять услугу заказ продуктов онлайн для домашних любимцев с учетом любых физиологических особенностей: возраста, массы, породы животного, рассказывают о том что нужно учитывать при віборое специализированніх кормов для животніх.

Питание стерилизованных и пожилых питомцев: почему так важно

В организме стерилизованных и пожилых животных происходят гормональные изменения, которые приводят к:

уменьшению уровня тестостерона или эргоферона и, как следствие, снижению полового влечения;

замедлению обмена веществ;

снижению уровня подвижности.

Это влечет за собой переедание, ожирение, возникновение сахарного диабета, мочекаменной болезни и проблемы с сердцем.

Как выбрать корм

Исключить появление болезней поможет правильно сбалансированный корм для этих категорий питомцев. Он должен содержать:

Белки животного происхождения. Они легко усваиваются, присутствуют в кормах премиум-, супер-премиум и холистик-классов, поддерживают иммунную систему. Липиды. Жиры омега 3 и омега 6, источником которых являются растительные жиры и морская рыба. Углеводы. Они содержатся в злаковых, являются источником клетчатки. В кормах премиум-класса находятся в конце списка компонентов. Дополнительные составляющие. Для стерилизованных и пожилых животных производители выпускают специальные корма с необходимым количеством витаминов и минералов, которые ускоряют обмен веществ и предотвращают появление заболеваний.

Для пожилых и стерилизованных питомцев покупать корма с большим содержанием витаминов не имеет смысла: они не усваиваются полностью, выводясь через почки и мочу.

Классы кормов

Выбирая корм, ориентируйтесь на его принадлежность к конкретному классу:

Эконом. Содержит костную муку, зерновые, минимальное количество полезных компонентов. Премиум. Имеет в составе субпродукты, зерновые. Супер-премиум. Основными составляющими являются мясо, субпродукты, овощи. Холистик. Подходит при беззлаковом питании, содержит мясо, рыбу, сушеные овощи и фрукты.

Для стерилизованных и пожилых животных лучшим вариантом будут корма супер-премиум и холистик-классов к ним относят Pro Plan, Royal Canin и др. Их состав можно прочитать на упаковке или прямо на странице товара, – отмечают представители АТБ.