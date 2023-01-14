Выбор корма для стерилизованных и пожилых животных: что нужно знать
Сбалансированное питание домашних животных гарантирует хорошее самочувствие и здоровье питомцев. Полноценный рацион должен содержать белки, аминокислоты, углеводы, жирные кислоты, минералы и витамины. Ветеринары утверждают, что промышленный корм, изготовленный по строгой рецептуре, содержит все необходимые организму животного компоненты.
Эксперты сети магазинов АТБ-Маркет, которые начали предоставлять услугу заказ продуктов онлайн для домашних любимцев с учетом любых физиологических особенностей: возраста, массы, породы животного, рассказывают о том что нужно учитывать при віборое специализированніх кормов для животніх.
Питание стерилизованных и пожилых питомцев: почему так важно
В организме стерилизованных и пожилых животных происходят гормональные изменения, которые приводят к:
- уменьшению уровня тестостерона или эргоферона и, как следствие, снижению полового влечения;
- замедлению обмена веществ;
- снижению уровня подвижности.
Это влечет за собой переедание, ожирение, возникновение сахарного диабета, мочекаменной болезни и проблемы с сердцем.
Как выбрать корм
Исключить появление болезней поможет правильно сбалансированный корм для этих категорий питомцев. Он должен содержать:
- Белки животного происхождения. Они легко усваиваются, присутствуют в кормах премиум-, супер-премиум и холистик-классов, поддерживают иммунную систему.
- Липиды. Жиры омега 3 и омега 6, источником которых являются растительные жиры и морская рыба.
- Углеводы. Они содержатся в злаковых, являются источником клетчатки. В кормах премиум-класса находятся в конце списка компонентов.
- Дополнительные составляющие. Для стерилизованных и пожилых животных производители выпускают специальные корма с необходимым количеством витаминов и минералов, которые ускоряют обмен веществ и предотвращают появление заболеваний.
Для пожилых и стерилизованных питомцев покупать корма с большим содержанием витаминов не имеет смысла: они не усваиваются полностью, выводясь через почки и мочу.
Классы кормов
Выбирая корм, ориентируйтесь на его принадлежность к конкретному классу:
- Эконом. Содержит костную муку, зерновые, минимальное количество полезных компонентов.
- Премиум. Имеет в составе субпродукты, зерновые.
- Супер-премиум. Основными составляющими являются мясо, субпродукты, овощи.
- Холистик. Подходит при беззлаковом питании, содержит мясо, рыбу, сушеные овощи и фрукты.
Для стерилизованных и пожилых животных лучшим вариантом будут корма супер-премиум и холистик-классов к ним относят Pro Plan, Royal Canin и др. Их состав можно прочитать на упаковке или прямо на странице товара, – отмечают представители АТБ.