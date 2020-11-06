Выборы в Киевсовет: семь партий набрали более 5%

Сегодня Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Киевский городской совет. По результатам голосования сразу семь политических сил пересекли 5% барьер и прошли в Киевсовет.

Об этом во время брифинга заявила глава Киевской ТИК Валентина Королькова, передает корреспондент УНН.

«Семь партий набрало более 5%», — отметила глава ТИК.

Результаты голосования:

▪️ «ЕС» — 20,52%;

▪️ «УДАР» — 19,98%;

▪️ «Единство Александра Омельченко» — 8,74%;

▪️ «ОПЗЖ» — 7,81%;

▪️ «Слуга народа» — 7,53%;

▪️ «Батькивщина» — 7,49%.

▪️ «Голос» — 5,97%;

Добавим, что политическая сила «Победа Пальчевский» не смогла набрать проходной процент: у нее 4,56%.