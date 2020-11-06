Выборы в Киевсовет: семь партий набрали более 5%
Сегодня Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Киевский городской совет. По результатам голосования сразу семь политических сил пересекли 5% барьер и прошли в Киевсовет.
Об этом во время брифинга заявила глава Киевской ТИК Валентина Королькова, передает корреспондент УНН.
«Семь партий набрало более 5%», — отметила глава ТИК.
Результаты голосования:
▪️ «ЕС» — 20,52%;
▪️ «УДАР» — 19,98%;
▪️ «Единство Александра Омельченко» — 8,74%;
▪️ «ОПЗЖ» — 7,81%;
▪️ «Слуга народа» — 7,53%;
▪️ «Батькивщина» — 7,49%.
▪️ «Голос» — 5,97%;
Добавим, что политическая сила «Победа Пальчевский» не смогла набрать проходной процент: у нее 4,56%.Tweet