Ювенальні прокурори Луганщини припинили використання незаконно наданих в оренду приміщень закладу освіти 

За позовами Старобільської місцевої прокуратури визнано недійсними 3 неправомірні договори оренди нежитлових приміщень закладу освіти загальною площею 470 кв. м вартістю майже 1 млн гривень.

Ювенальні прокурори встановили, що упродовж 2015-2019 років між відділом освіти Старобільської районної державної адміністрації Луганської області та трьома різними суб’єктами господарювання укладено договори на передачу в оренду будівель Старобільського міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

У зв’язку з тим, що нерухоме майно закладу освіти не підлягає використанню не за освітнім призначення та з метою захисту інтересів держави у сфері дитинства, місцева прокуратура звернулася до суду.

Господарським судом Луганської області орендарів зобов’язано повернути приміщення балансоутримувачу – відділу освіти Старобільської

райдержадміністрації.

При апеляційному оскарженні рішення одним з відповідачів Східний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури