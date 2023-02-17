Використання Інтернету: прості правила безпеки

Багато хто вважає, що достатньо встановити на комп’ютер хорошу антивірусну програму − і можна не турбуватися про зараження. Однак сам собою антивірусник ПК не захистить: безпека пристрою − виключно в руках користувача.

Головні правила безпеки

Зрозуміло, можна сміливо заходити на перевірені сайти, або авторитетні магазини зазначають експерти Elslots. Але якщо Інтернет використовується по максимуму, простіше дотримуватися правил безпеки, ніж позбавлятися вірусів, що вимагає грошей і часу. До того ж бувають віруси, що здатні завдати ПК непоправної шкоди. Отже, чого робити не можна в жодному разі:

відкривати незнайомі файли – завантажені з Мережі, скопійовані зі стороннього диска чи флеш-накопичувача;

одразу відкривати вкладення в електронні листи;

переходити за невідомими посиланнями;

звертати увагу на посилання перед тим, як по ньому перейти.

Файли можна зберігати на робочому столі та відкривати лише після перевірки антивірусним ПЗ. Це стосується і завантажених ігрових клієнтів.

Як треба діяти

Розглянемо правила безпеки докладніше. Щодо посилань, то за адресами, на які вони ведуть, потрібно уважно стежити. Для впізнавання адреси достатньо навести на посилання курсор, не натискаючи. Якщо пропонується перейти на сайт А, а в тексті посилання вказаний сайт Б, це привід для сумнівів. Є високий ризик обману.

Перед тим як повідомляти особисту інформацію в соцмережі чи месенджері, важливо перевірити адресний браузерний рядок. Якщо там вказано, наприклад telegrоm.org замість правильного telegram.org, можна не сумніватися, що сайт підроблений і шахраї хочуть отримати пароль для доступу до облікового запису. Якщо вони отримають дані, то будуть використовувати обліковий запис для вірусної та спам-розсилки.

За посиланнями, що надходять на e-mail, ICQ, соцмережі, навіть якщо їх відправив знайомий, потрібно переходити лише тоді, коли є цілковита впевненість у безпеці. Уважність та обережність тут необхідні. Це також стосується файлів, що їх не слід поспішно відкривати. Якщо потрібно завантажити файл з Інтернету, слід знайти ресурс, якому можна довіряти. Дуже часто файли містять віруси, особливо це стосується програм, що пропонуються безкоштовно. У той час, як на офіційному сайті розробника відповідне ПЗ є платним. У більшості випадків це безкоштовна мишоловка: до якогось компонента програми прикріплений вірус.

Сучасні браузери та пошукові системи вміють знаходити небезпечні або потенційно небезпечні ресурси та попереджають користувача, якщо він хоче зайти на такий сайт. До системних повідомлень такого роду слід ставитись серйозно і не ризикувати.

Додатковi поради

Не можна натискати на підозрілу рекламу, особливо таку, що пропонує швидкі гроші, надмірно вигідні бонуси чи послуги. Програми з ігровим контентом потрібно завантажувати лише з офіційних сайтів казино. Утиліти, які нібито призначені для злому сервісів, також слід оминати. Не говорячи про те, що сам факт злому є протизаконним. І останнє:

Віруси часто розповсюджуються у файлах, що завантажуються через Torrent, Direct Connect та інші файлообмінники. Не варто користуватися Internet Explorer, особливо застарілою версією. Є багато нових, безпечних і більш швидкісних браузерів. Бажано вимкнути Java Script. Без нього працює переважна більшість сайтів.

Суть безпечної роботи в Мережі – залишатися трохи підозрілою та гранично уважною. І тоді не виникне жодних проблем.