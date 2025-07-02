Як оформити страхування зброї онлайн в Україні

Навіщо потрібна страховка на зброю

В Україні кожен власник вогнепальної, травматичної чи мисливської зброї зобов’язаний мати страховку цивільно-правової відповідальності. Це обов’язкова умова для отримання або продовження дозволу на зберігання та носіння зброї. Без цього документи просто не приймуть.

Поліс покриває збитки, якщо ваша зброя (навіть випадково) спричинить шкоду іншим людям або їхньому майну. Наприклад, під час полювання, тренувань, самооборони чи зберігання вдома.

Тобто це не про захист самої зброї — це про вашу відповідальність як власника.

Що покриває страховка на зброю

Поліс страхування зброї може включати:

відшкодування шкоди життю та здоров’ю третіх осіб;

компенсацію майнових збитків (розбиті речі, пошкоджене авто тощо);

правову відповідальність згідно з законом;

витрати на судові позови (в окремих випадках).

Розмір страхового покриття — від 82 000 до 580 000 грн. Цього достатньо, аби вирішити більшість непередбачуваних ситуацій.

Скільки коштує поліс

Оформити страхування на 3 роки можна за посиланням за 252-1008 грн. Це фіксовані суми, які не змінюється, якщо у вас кілька одиниць зброї, зареєстрованих на ваше ім’я. Але від того, який саме пакет ви оберете, він може покривати або не покривати фінансові витрати чи відшкодування при нещасних випадках.

Як оформити поліс онлайн

Найзручніший варіант — через сервіс Polis.ua. Без дзвінків, сканів, поїздок і черг.

Зайдіть на сайт і виберіть «Страхування зброї». Заповніть коротку форму: ПІБ, ІПН, дату народження. Оплатіть поліс онлайн (карткою, Google / Apple Pay). Отримаєте готовий поліс на email.

Електронний поліс офіційний, і його можна подати до дозвільної системи МВС. Роздруковувати не обов’язково — достатньо показати з телефону.

Чому варто оформити страхування саме онлайн

Скоріше за все, сьогодні цей варіант одним з найзручніших на ринку:

5 хвилин — і все готово;

без паперової тяганини;

тільки перевірені страхові компанії;

збереження поліса в електронному вигляді;

в мобільному додатку ціни часто ще нижчі.

Страхування зброї онлайн — це обов’язковий крок, який можна зробити просто й найменш затратно. Оформіть поліс не виходячи з дому — і будьте спокійні за свою відповідальність як власника. Без зайвого клопоту, черг і складних умов. Все так, як має бути.