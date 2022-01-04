«Дія» будет предупреждать о проверке банками кредитной истории

В приложении госуслуг «Дия» запустили новую услугу. Теперь пользователям будут поступать уведомления о кредитах или проверке кредитной истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

«Сегодня запускаем в «Дие» важную функцию push-уведомления о кредитах или проверку кредитной истории», — написал Федоров.

По его словам, отныне, когда банк будет проверять кредитную историю или открывать новый счет — в «Дие» сразу будет отображаться push-сообщение.

«Это уже работает по умолчанию в вашем приложении, обновлять «Дию» не нужно», — отметил Федоров.

Как работает услуга

Если в «Дию» поступит уведомление о новом кредите, который вы не открывали, то можно сразу из приложения перейти по ссылке в украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.

Кроме этого, если увидите оповещение о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, вы сможете быстро среагировать.